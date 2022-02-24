Федерация бобслея и скелетона Украины призвала исключить Россию из мирового спорта

Федерация бобслея и скелетона Украины призвала исключить представителей России из системы мирового спорта в связи с развитием конфликта между странами в последние 24 часа.
«Федерация бобслея и скелетона Украины требует полностью изолировать всех представителей российского спорта от участия в любых международных соревнований! Без всяких исключений!
Мы открыто обращаемся в Министерство молодёжи и спорта Украины, НОК Украины, Международный олимпийский комитет, международную федерацию бобслея и скелетона и другие международные федерации по олимпийским и неолимпийским видам спорта немедленно инициировать вопрос исключения представителей России из системы мирового спорта!» — говорится в заявлении, опубликованном на странице Федерации бобслея и скелетона Украины в «Фейсбуке».
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