Глава ВАДА высказался о конфликте между Россией и Украиной

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька высказался о развитии конфликта между Россией и Украиной в последние 24 часа.
«Хотя я считаю, что спорт должен быть отделён от политики, спорта без мира просто не бывает. Я решительно осуждаю насилие и российское вторжение в Украину! Всё спортивное сообщество должно быть едино в этом вопросе», — написал Банька на своей странице в «Твиттере».
Ранее сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) сделал заявление по ситуации вокруг конфликта России и Украины, решительно осудив нарушение олимпийского перемирия российским правительством. Президент МОК Томас Бах повторил свой призыв к миру, который ранее высказал в своих выступлениях на церемонии открытия и церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине.
- 24 февраля 2022
-
20:40
-
18:14
-
17:54
-
17:22
-
16:30
-
15:12
-
14:21
-
13:06
-
03:39
-
00:56
-
00:38
-
00:35
- 23 февраля 2022
-
13:54
-
12:31
-
11:44
-
11:11
- 22 февраля 2022
-
20:37
-
19:02
-
18:29
-
17:53
-
16:12
-
14:50
-
11:28
-
09:05
- 21 февраля 2022
-
19:08
-
18:33
-
14:34
-
13:48
-
11:58
- 20 февраля 2022
-
22:32
-
21:25
-
09:46
- 19 февраля 2022
-
14:46
-
14:31
-
10:39