Глава ВАДА высказался о конфликте между Россией и Украиной

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька высказался о развитии конфликта между Россией и Украиной в последние 24 часа.

«Хотя я считаю, что спорт должен быть отделён от политики, спорта без мира просто не бывает. Я решительно осуждаю насилие и российское вторжение в Украину! Всё спортивное сообщество должно быть едино в этом вопросе», — написал Банька на своей странице в «Твиттере».

Ранее сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) сделал заявление по ситуации вокруг конфликта России и Украины, решительно осудив нарушение олимпийского перемирия российским правительством. Президент МОК Томас Бах повторил свой призыв к миру, который ранее высказал в своих выступлениях на церемонии открытия и церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине.