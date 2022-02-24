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Глава ВАДА высказался о конфликте между Россией и Украиной

Глава ВАДА высказался о конфликте между Россией и Украиной
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Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька высказался о развитии конфликта между Россией и Украиной в последние 24 часа.

«Хотя я считаю, что спорт должен быть отделён от политики, спорта без мира просто не бывает. Я решительно осуждаю насилие и российское вторжение в Украину! Всё спортивное сообщество должно быть едино в этом вопросе», — написал Банька на своей странице в «Твиттере».

Ранее сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) сделал заявление по ситуации вокруг конфликта России и Украины, решительно осудив нарушение олимпийского перемирия российским правительством. Президент МОК Томас Бах повторил свой призыв к миру, который ранее высказал в своих выступлениях на церемонии открытия и церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине.

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