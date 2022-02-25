Непомнящий и Карлсен сыграют в финале онлайн-турнира Airthings Masters

Российский шахматист Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен встретятся в финале онлайн-турнира Airthings Masters — первого турнира серии Champions Chess Tour.

В полуфинале Airthings Masters Непомнящий выиграл у соотечественника Андрея Есипенко со счётом 2,5:0,5, а Карлсен с таким же счетом обыграл ещё одного россиянина Владислава Артемьева.

Напомним, что в четвертьфинале Непомнящий выиграл у Винсента Каймера (Германия) со счётом 2,5:1,5. С таким же счётом Карлсен обыграл Ле Куанг Льема (Вьетнам).

Финал будет состоять из двух матчей по четыре партии в рапид. В случае равенства очков будет проведён тай-брейк — две партии с контролем «5+3». Если победитель не определяется и в блице, то будет проводиться армагеддон.

Турнир, призовой фонд которого составляет $150 тысяч, завершится 26 февраля.