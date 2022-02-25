Чемпионат Европы по пулевой и стендовой стрельбе будет перенесён из России

Президент Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) Владимир Лисин сообщил о переносе чемпионата Европы 2022 года по пулевой и стендовой стрельбе. Соревнования должны были проходить с 15 по 30 марта в Москве.



«Меня сильно беспокоит текущая ситуация. Я так понимаю, что не все спортсмены смогут приехать на чемпионат Европы. Я глубоко сожалею! ISSF и ESC (Европейская конфедерация стрелкового спорта) не имеют права проводить соревнования в неравных условиях и ограничивать возможности спортсменов в получении квот на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Уверен, мы найдём решение и проведём чемпионат в другом месте», – приводит слова Лисина пресс-служба ISSF.

Решение о переносе соревнований будет принято на фоне спецоперации России на Донбассе.