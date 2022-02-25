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Федерация волейбола Украины призвала FIVB отобрать у России ЧМ-2022

Федерация волейбола Украины призвала FIVB отобрать у России ЧМ-2022
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Федерация волейбола Украины обратилась с письмом в Международную федерацию волейбола (FIVB) и Европейскую конфедерацию волейбола (CEV) с призывом лишить Россию права проведения чемпионата мира. Турнир должен пройти с 26 августа по 11 сентября в Москве, Санкт-Петербурге, Кемерово, Новосибирске, Уфе, Екатеринбурге, Красноярске, Калининграде, Казани и Ярославле.

«Вчера вечером были направлены письма в FIVB и CEV. Мы обратились с просьбой запретить всем российским сборным и клубным командам участвовать в международных соревнованиях под эгидой CEV и FIVB и принять решение об изменении городов и страны проведения чемпионата мира по волейболу 2022 года», — отмечается, в частности, в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

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