Гроссмейстер Тиличеев: считаю более невозможным представлять Российскую Федерацию

Российский гроссмейстер Вячеслав Тиличеев сообщил, что собирается перейти в команду другой страны. По словам шахматиста, он направил запрос в федерации шахмат Болгарии.
«В связи с последними событиями считаю более невозможным и нецелесообразным продолжать представлять Российскую Федерацию в шахматных соревнованиях. Я уже послал запрос в ФИДЕ и Болгарскую шахматную федерацию, чтобы поменять шахматное гражданство или, по крайней мере, играть под нейтральным флагом. Пока этого не произойдёт, я не намерен участвовать ни в одном турнире.
Считаю, что ФИДЕ должна принять меры, чтобы сделать такие трансферы возможными для всех, кто не может оставаться в стороне от происходящих в эти дни событий. Ожидаю их заявления на этот счёт», — написал гроссмейстер в своём аккаунте в «Фэйсбуке».
Тиличеев является победителем первенства России по быстрым шахматам в возрасте до 16 лет.
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