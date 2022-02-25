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Чемпионат Европы по керлингу 2022 года будет перенесён из России

Чемпионат Европы по керлингу 2022 года будет перенесён из России
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Международная федерация керлинга (WCF) приняла решение перенести из России чемпионат Европы 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба организации. Чемпионат Европы по кёрлингу должен был пройти в Перми с 19 по 26 ноября.

«Всемирная федерация керлинга разделяет обеспокоенность международного сообщества по поводу ситуации в Восточной Европе и вместе с Международным олимпийским комитетом решительно осуждает нарушение олимпийского перемирия российским правительством», — говорится в заявлении.

Новое место проведения турнира пока не определено и станет известно позже.

Напомним, международные федерации многих видов спорта переносят турниры под своей эгидой из России из-за проведения спецоперации в Украине.

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