Международная федерация плавания (FINA) отменила этапы Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду в Казани, сообщается на сайте организации.
Соревнования должны были пройти с 8 по 10 апреля. Также 8 марта в Санкт-Петербурге не состоится матч Мировой лиги по водному поло между сборными России и Греции.
«Если для этих мероприятий могут быть приняты альтернативные меры, о них будет сообщено в кратчайшие сроки. Другие мероприятия FINA, которые запланированы в России на конец года, находятся под пристальным вниманием, и FINA очень внимательно следит за событиями на Украине», — говорится в заявлении на сайте организации.
В 2022 году в Казани планируется проведение чемпионата мира по плаванию среди юниоров (23-28 августа) и чемпионата мира по плаванию на короткой воде (17-22 декабря).
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