Международная федерация дзюдо объявила об отмене турнира «Большого шлема» в Казани

Международная федерация дзюдо (IJF) приняла решение отменить международный турнир «Большого шлема», который должен был пройти в Казани с 20 по 22 мая. Об этом сообщает официальный сайт организации.
«Мы огорчены нынешней международной ситуацией, результатом неэффективного диалога на международном уровне.
Мы, спортивное сообщество, должны оставаться едиными и сильными, поддерживать друг друга и наши общечеловеческие ценности, чтобы всегда способствовать миру и дружбе, гармонии и единству.
Большая семья занимающихся дзюдо надеется, что текущие беспорядки можно будет решить в последний момент, чтобы восстановить стабильность в Восточной Европе и мире, чтобы снова иметь возможность сосредоточиться на объединении разных культур, истории и наследии Европы», — сказал президент IJF Мариус Визер в заявлении.
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