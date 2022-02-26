Международная федерация дзюдо объявила об отмене турнира «Большого шлема» в Казани

Международная федерация дзюдо (IJF) приняла решение отменить международный турнир «Большого шлема», который должен был пройти в Казани с 20 по 22 мая. Об этом сообщает официальный сайт организации.

«Мы огорчены нынешней международной ситуацией, результатом неэффективного диалога на международном уровне.

Мы, спортивное сообщество, должны оставаться едиными и сильными, поддерживать друг друга и наши общечеловеческие ценности, чтобы всегда способствовать миру и дружбе, гармонии и единству.

Большая семья занимающихся дзюдо надеется, что текущие беспорядки можно будет решить в последний момент, чтобы восстановить стабильность в Восточной Европе и мире, чтобы снова иметь возможность сосредоточиться на объединении разных культур, истории и наследии Европы», — сказал президент IJF Мариус Визер в заявлении.