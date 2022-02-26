Российские конькобежцы не выступят на грядущем чемпионате мира в Хамаре
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Сборная России по конькобежному спорту не выступит на грядущем чемпионате мира, который пройдёт в Хамаре (Норвегия). Об этом сообщила конькобежка Ольга Фаткулина в своём «инстаграме».
«Увы, планы были другие. Мы не участвуем в чемпионате мира», — написала Фаткулина в «сториз» своего «инстаграма».
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