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Российские конькобежцы не выступят на грядущем чемпионате мира в Хамаре

Российские конькобежцы не выступят на грядущем чемпионате мира в Хамаре
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Сборная России по конькобежному спорту не выступит на грядущем чемпионате мира, который пройдёт в Хамаре (Норвегия). Об этом сообщила конькобежка Ольга Фаткулина в своём «инстаграме».

«Увы, планы были другие. Мы не участвуем в чемпионате мира», — написала Фаткулина в «сториз» своего «инстаграма».

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