Международная федерация гимнастики запретила использование флага и гимна России

Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о запрещении использования флага и гимна России на международных соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации. Решение связано с конфликтом России и Украины. Ранее Россия начала проведение военной спецоперации на Донбассе.



Кроме того, все этапы Кубка мира и Кубка мирового вызова по художественной гимнастике, проведение которых было запланировано в России, отменены.



Аналогичные санкции были приняты и по отношению к Беларуси.

Ранее аналогичные меры были приняты по отношению к другим спортивным федерациям России. В частности, было объявлено, что под флагом и гимном не смогут выступать российские биатлонисты и лыжники. Они смогут выступить в нейтральном статусе.