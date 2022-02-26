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ЕКВ приостановила проведение соревнований на территории России и Украины

ЕКВ приостановила проведение соревнований на территории России и Украины
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Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) ради обеспечения безопасности всех участников и заинтересованных сторон, а также обеспечения целостности соревнований приостановила все соревнования, которые должны были пройти на территории России под эгидой организации.

«С сегодняшнего дня никакие соревнования по волейболу, пляжному волейболу и волейболу на снегу, организованные под эгидой ЕКВ, не будут проводиться в России и на Украине до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении ЕКВ.

Кроме того, до конца сезона еврокубков 2022 года клубы из России и Украины будут проводить свои домашние матчи на нейтральных площадках. Любые другие европейские соревнования, которые изначально должны были состояться в России и на Украине в ближайшее время, будут перенесены в другие страны.

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