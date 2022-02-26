Французские волейболисты не сыграют на ЧМ-2022, если он пройдёт в России

Президент Федерации волейбола Франции (FFVB) Эрик Танги объявил о том, что национальная команда не будет участвовать в мужском чемпионате мира 2022 года, если права на его проведение будут сохранены за Россией.



«Безопасность наших сограждан является нашим приоритетом. Мы сделаем всё возможное, чтобы гарантировать её во время национальных или международных соревнований. В этом контексте и на данном этапе Франция не будет участвовать в чемпионате мира, если права на его проведение будут сохранены за Россией», — цитирует Танги официальный сайт FFVB.

Ранее сегодня Международная федерация волейбола перенесла из России матчи Лиги наций 2022 года, которые должны были состояться в июне и июле. Также FIVB заявила, что продолжит внимательно следить за ситуацией и рассмотрит вопрос возможности проведения других соревнований, запланированных в России, в том числе чемпионата мира.