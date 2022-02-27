Этап КМ по фехтованию в Сочи досрочно завершился из-за отказа иностранных спортсменок

Финальная часть этапа Кубка мира по шпаге среди женщин в Сочи было досрочно завершена, сообщается на сайте Федерации фехтования России.

«Фехтовальщицы некоторых стран отказались от выступления прямо по ходу турнира. Кто-то принял решение о прекращении борьбы перед началом финального дня, кто-то – прямо во время соревнований, выиграв по одному-два боя. Из-за этого, например, у Айзанат Муртазаевой в 1/8 финала не оказалось соперницы, так как в предыдущем круге француженки Жаде Серсо и Коралин Витали одновременно отказались от выступлений. А Татьяна Андрюшина, обыграв в 1/32 финала кореянку Шин Хьюна – 13:12, сразу стала полуфиналисткой, поскольку три ее следующие соперницы не вышли на дорожку», — говорится в заявлении.

Напомним, в России массово отменяются спортивные турниры на фоне военной спецоперации на Украине.