Международная федерация дзюдо приостановила полномочия Путина в двух статусах

Международная федерация дзюдо (IJF) приостановила полномочия Владимира Путина в качестве почётного президента и посла организации.

«В свете продолжающегося военного конфликта на Украине Международная федерация дзюдо объявляет о приостановлении статуса господина Владимира Путина в качестве почётного президента и посла Международной федерации дзюдо», — говорится в заявлении федерации.

Сертификат полномочий почётного президента IJF был вручён Путину 14 лет назад, в 2008 году.

Напомним, вчера, 26 февраля, Международная федерация дзюдо приняла решение отменить международный турнир «Большого шлема», который должен был пройти в Казани с 20 по 22 мая, из-за «нынешней ситуации в мире и результатов неэффективного диалога между странами».