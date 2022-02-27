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Украинским рапиристам присудили поражение за отказ от боя со сборной России на этапе КМ

Украинским рапиристам присудили поражение за отказ от боя со сборной России на этапе КМ
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Сборная Украины по фехтованию на рапирах отказалась выйти на поединок с командой России в 1/8 финала командного турнира на этапе Кубка мира в Каире (Египет).

Украинским рапиристам было засчитано техническое поражение за отказ выходить на дорожку. Россияне в 1/4 финала встретятся с победителем противостояния Польша – Япония.

За сборную России на этапе Кубка мира в Египте выступают Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Владислав Мыльников и Искандер Ахметов.

Отметим, что российская команда на прошедших Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) завоевала серебряные медали в командном первенстве. На этапе КМ в Каире россияне посеяны под третьим номером, украинцы — под 14-м.

Накануне 21-летние А. Бородачев и Кирилл Мыльников завоевали золото и серебро соответственно в индивидуальных соревнованиях.

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