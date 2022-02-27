Украинским рапиристам присудили поражение за отказ от боя со сборной России на этапе КМ

Сборная Украины по фехтованию на рапирах отказалась выйти на поединок с командой России в 1/8 финала командного турнира на этапе Кубка мира в Каире (Египет).
Украинским рапиристам было засчитано техническое поражение за отказ выходить на дорожку. Россияне в 1/4 финала встретятся с победителем противостояния Польша – Япония.
За сборную России на этапе Кубка мира в Египте выступают Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Владислав Мыльников и Искандер Ахметов.
Отметим, что российская команда на прошедших Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) завоевала серебряные медали в командном первенстве. На этапе КМ в Каире россияне посеяны под третьим номером, украинцы — под 14-м.
Накануне 21-летние А. Бородачев и Кирилл Мыльников завоевали золото и серебро соответственно в индивидуальных соревнованиях.
- 27 февраля 2022
-
13:45
-
11:32
-
11:20
-
04:56
-
03:15
- 26 февраля 2022
-
23:46
-
23:32
-
21:38
-
20:35
-
13:31
-
10:59
-
10:50
-
09:36
-
02:20
-
00:53
- 25 февраля 2022
-
22:34
-
20:51
-
20:22
-
19:19
-
17:45
-
17:31
-
17:31
-
16:58
-
16:40
-
16:24
-
16:07
-
15:22
-
13:32
-
09:51
-
04:34
-
00:51
- 24 февраля 2022
-
20:40
-
18:14
-
17:54
-
17:22