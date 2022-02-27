Волейболистка Екатерина Гамова опубликовала сообщение по ситуации на Украине

Российская волейболистка Екатерина Гамова опубликовала в своём «инстаграме» сообщение, посвящённое событиям на Украине.
«Я, Гамова Екатерина, волейболистка, которую знают многие любители волейбола по всему миру! Я – русская, и никогда мне не было стыдно за это! Я с гордостью и честью носила флаг моей страны на груди, надпись Russia на спине и пела гимн, стоя на верхней ступеньке пьедестала, прославляя мою страну! Я знаю, что мои тексты репостятся во многих странах мира, и хочу, чтобы все знали, что очень много русских против действий нашего правительства, против войны на Украине!
Каждый раз, когда я укладываю сына спать и обнимаю его перед сном, сердце сжимается… Думаю о людях в подвалах и метро Украины… О детях и их мамах, которым страшно, которым нужно спрятать свой страх, чтобы не напугать своего ребёнка ещё больше… О мамах из России, чьи дети не вернутся живыми с никому не нужной войны… Боль, Горе и Страх…
И ещё! Мы дожили до того, что немцы помогают воевать украинцам против России, которая на них напала! У меня всё!» — гласит сообщение в «сториз» «Инстаграма» Гамовой.
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