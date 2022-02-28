«Норильский никель» заменит «Динамо Самару» в «Финале четырёх» Кубка России по футзалу
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Бюро исполкома Ассоциации мини-футбола России внесло изменения в состав участников «Финала четырёх» Кубка России по мини-футболу. Вместо МФК «Динамо Самара», ранее объявившего о снятии с розыгрышей Суперлиги и Кубка России, в состав участников кубкового турнира был включён МФК «Норильский никель», уступивший самарцам по сумме двух матчей на стадии четвертьфинала.
Следовательно, полуфинальные пары Кубка России выглядят следующим образом:
Кубок России. «Финал четырёх».
19 марта. Полуфиналы
«Норильский никель» (Норильск) – «Синара» (Екатеринбург)
«Тюмень» — «Газпром-Югра» (Югорск)
Проведение финала и матча за третье место намечено на 20 марта 2022 года. «Финал четырёх» пройдёт в ДС «Центральный» в Тюмени.
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