«Норильский никель» заменит «Динамо Самару» в «Финале четырёх» Кубка России по футзалу

Бюро исполкома Ассоциации мини-футбола России внесло изменения в состав участников «Финала четырёх» Кубка России по мини-футболу. Вместо МФК «Динамо Самара», ранее объявившего о снятии с розыгрышей Суперлиги и Кубка России, в состав участников кубкового турнира был включён МФК «Норильский никель», уступивший самарцам по сумме двух матчей на стадии четвертьфинала.

Следовательно, полуфинальные пары Кубка России выглядят следующим образом:

Кубок России. «Финал четырёх».

19 марта. Полуфиналы

«Норильский никель» (Норильск) – «Синара» (Екатеринбург)

«Тюмень» — «Газпром-Югра» (Югорск)

Проведение финала и матча за третье место намечено на 20 марта 2022 года. «Финал четырёх» пройдёт в ДС «Центральный» в Тюмени.