Юниорский чемпионат мира по плаванию в Казани отменён
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Международная федерация плавания (FINA) приняла решение отменить юниорский чемпионат мира, планировавшийся для проведения в Казани. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Соревнования должны были пройти с 23 по 28 августа 2022 года.
Ранее FINA отменила этапы Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду в Казани, которые должны были состояться в период с 8 по 10 апреля. Также 8 марта в Санкт-Петербурге не состоится матч Мировой лиги по водному поло между мужскими сборными России и Греции.
FINA также заявила о том, что все мероприятия, назначенные для проведения в России, находятся под пристальным контролем организации. Одновременно рассматриваются альтернативные локации для выступлений спортсменов на турнирах под эгидой FINA.
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