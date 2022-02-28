Комиссия FIDE по этике рассмотрит высказывания Карякина и Шипова об украинских событиях

Комиссия Международной федерации шахмат (FIDE) по этике рассмотрит высказывания российских гроссмейстеров Сергея Карякина и Сергея Шипова, сообщает пресс-служба организации. Претензии к ним возникли после комментариев о событиях, происходящих в Украине. Оба гроссмейстера поддержали действия России, объявившей о начале спецоперации на Донбассе. ФИДЕ осудила комментарии, поддерживающие военные действия России
Ранее FIDE лишила шахматистов России и Беларуси права выступать на турнирах под национальными флагами своих стран. Игроки смогут находиться за шахматной доской под флагом ФШР/БШФ или FIDE.
Также прекращаются спонсорские контракты FIDE с компаниями из санкционного списка и компаниями, контролируемыми Россией или Беларусью.
Напомним, FIDE в пятницу, 25 февраля, объявила, что Россия не примет шахматную Олимпиаду, запланированную на 26 июля — 8 августа 2022 года.
- 28 февраля 2022
-
09:55
-
09:43
-
02:23
-
00:44
-
00:28
-
00:13
- 27 февраля 2022
-
23:53
-
23:07
-
18:59
-
13:45
-
11:32
-
11:20
-
04:56
-
03:15
- 26 февраля 2022
-
23:46
-
23:32
-
21:38
-
20:35
-
13:31
-
10:59
-
10:50
-
09:36
-
02:20
-
00:53
- 25 февраля 2022
-
22:34
-
20:51
-
20:22
-
19:19
-
17:45
-
17:31
-
17:31
-
16:58
-
16:40
-
16:24
-
16:07