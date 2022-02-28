Комиссия FIDE по этике рассмотрит высказывания Карякина и Шипова об украинских событиях

Комиссия Международной федерации шахмат (FIDE) по этике рассмотрит высказывания российских гроссмейстеров Сергея Карякина и Сергея Шипова, сообщает пресс-служба организации. Претензии к ним возникли после комментариев о событиях, происходящих в Украине. Оба гроссмейстера поддержали действия России, объявившей о начале спецоперации на Донбассе. ФИДЕ осудила комментарии, поддерживающие военные действия России



Ранее FIDE лишила шахматистов России и Беларуси права выступать на турнирах под национальными флагами своих стран. Игроки смогут находиться за шахматной доской под флагом ФШР/БШФ или FIDE.

Также прекращаются спонсорские контракты FIDE с компаниями из санкционного списка и компаниями, контролируемыми Россией или Беларусью.

Напомним, FIDE в пятницу, 25 февраля, объявила, что Россия не примет шахматную Олимпиаду, запланированную на 26 июля — 8 августа 2022 года.