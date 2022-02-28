Россиянин Соловейчик покинул пост президента Европейского союза дзюдо

Европейский союз дзюдо объявил об уходе россиянина Сергея Соловейчука с поста президента организации. Он возглавлял Европейский союз дзюдо с 2007 года. Временно исполнять обязанности главы организации будет Отто Кнайтингер.



«Все люди в Европе и в Европейском союзе дзюдо столкнулись с беспрецедентной по своей трагичности ситуацией. С болью в сердце мы видим, как умирают люди. Мы молим бога об окончании человеческих страданий.



Дзюдо всегда было силой в поддержку мира. В этой сложной политической ситуации мы должны быть сильнее и сплочённее, чем когда-либо.



Я считаю, что для сохранения единства в наших рядах я должен покинуть пост президента Европейского союза дзюдо. Моё сердце принадлежит дзюдо, но оно также принадлежит моей родине, России», — приводит слова Соловейчика пресс-служба организации.

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