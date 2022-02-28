Ронни О'Салливан скандалил с фотографом и грозился сняться с финала European Masters

Шестикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан оказался вовлечён в скандальную ситуацию в ходе финального матча European Masters, в котором его соперником был представитель Китая Фань Чжэнъи. Салливану не нравилось поведение фотографа, который не использовал штатив и часто перемещался во время игры.
«У него должен быть штатив. У меня его нет. Либо я ухожу, либо он», — приводит слова Ронни Eurosport.co.uk.
«Пока он не получит штатив, я не буду играть», — говорил О'Салливан.
Штатива не нашли, и фотографу пришлось покинуть встречу. О'Салливан согласился продолжить матч. Он потерпел поражение со счётом 9:10.
Фань Чжэнъи впервые стал победителем этого турнира. Ранее European Masters дважды выигрывал Джадд Трамп, ещё одна победа на счету Джимми Робертсона. Отметим, что в сезоне-2016/2017 Ронни О’Салливан также добрался до финала, уступив там Трампу.
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