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Европейская легкоатлетическая ассоциация опубликовала заявление о ситуации в Украине

Европейская легкоатлетическая ассоциация опубликовала заявление о ситуации в Украине
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Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) выразила поддержку Украине из-за нынешней ситуации. Ранее Россия объявила о начале военной спецоперации на Донбассе.

Президент European Athletics Добромир Карамаринов направил письмо поддержки Федерации лёгкой атлетики Украины. Также он провёл телефонные разговоры с бывшими президентами организации Равилем Сафиуллиным и Игорем Гоцулом. Кроме того, президент European Athletics поговорил с Сергеем Бубкой, который является вице-президентом World Athletics.

Напомним, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики была отстранена в 2015 году. Лишь некоторые российские спортсмены могут соревноваться под нейтральным флагом. В отношении Беларуси ограничений пока нет.

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