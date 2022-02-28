Юрист объяснила значение рекомендации МОК не разрешать участие российских спортсменов

Юрист Анна Анцелиович прокомментировала значение рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), согласно которым международные спортивные федерации и организаторы мероприятий не должны приглашать и разрешать участие российских и белорусских спортсменов.

Заявление МОК вызвано военным конфликтом России и Украины. По отношению к Беларуси спортивные санкции применяются, так как Минск предоставил свою территорию для размещения российской военной техники.

«Юридически запретить участие на той же Олимпиаде можно, когда есть дисквалификация олимпийского комитета. Это рекомендация, которую нельзя обжаловать в суде, потому что она ни на что не влияет. Это больше политическое заявление», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.