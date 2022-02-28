Губерниев отреагировал на призыв МОК исключить российских спортсменов из мирового спорта

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на ранее опубликованные рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), согласно которым международные спортивные федерации и организаторы мероприятий не должны приглашать и разрешать участие российских и белорусских спортсменов.

Заявление МОК вызвано военным конфликтом России и Украины. По отношению к Беларуси спортивные санкции применяются, так как Минск предоставил свою территорию для размещения российской военной техники.

«Плохая новость. МОК своё слово сказал, ждём решения федераций. Пока непонятно, как это всё будет. Нам, в свою очередь, нужно принять решения о поддержке спорта высоких достижений у себя внутри страны. И детско-юношеского спорта», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.