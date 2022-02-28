В ОКР прокомментировали призыв МОК исключить российских спортсменов из мирового спорта

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на ранее опубликованные рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), согласно которым международные спортивные федерации и организаторы мероприятий не должны приглашать и разрешать участие российских и белорусских спортсменов.
«Мы внимательно ознакомились с сегодняшними рекомендациями Исполкома МОК в адрес международных федераций относительно допуска российских спортсменов к участию в соревнованиях.
Комментарий только один – категорически с ними не согласны. Есть Олимпийская хартия и есть многократно озвученная ранее позиция руководства МОК о том, что спортсмены – сердце олимпийского движения, а их права превыше всего, в том числе любой политической тенденциозности.
Так вот сегодняшнее решение коллег из Международного олимпийского комитета, на наш взгляд, противоречит как регламентирующим документам МОК и Хартии в первую очередь, так и духу олимпийского движения, которое призвано объединять, а не разделять, особенно в том случае, когда речь идёт о спортсменах и равноправии участников олимпийского движения.
В качестве первого шага считаем необходимым направить запросы в международные федерации для получения официального ответа о статусе российских спортсменов и их правах на участие в международных соревнованиях в связи с тем, что именно международные спортивные федерации обладают полномочиями по допуску спортсменов на международные соревнования по соответствующему виду спорта.
Со своей стороны, Олимпийский комитет России намерен последовательно отстаивать права и интересы российских спортсменов и оказывать всю необходимую помощь нашим национальным федерациям для оспаривания дискриминационных решений соответствующих международных федераций», — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.
- 28 февраля 2022
-
19:06
-
18:48
-
18:13
-
18:13
-
17:58
-
17:46
-
17:34
-
17:31
-
17:25
-
17:22
-
17:13
-
15:17
-
11:12
-
10:45
-
10:33
-
09:55
-
09:43
-
02:23
-
00:44
-
00:28
-
00:13
- 27 февраля 2022
-
23:53
-
23:07
-
18:59
-
13:45
-
11:32
-
11:20
-
04:56
-
03:15
- 26 февраля 2022
-
23:46
-
23:32
-
21:38
-
20:35
-
13:31
-
10:59