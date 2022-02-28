Ирина Винер-Усманова высказалась о призыве МОК исключить россиян из мирового спорта

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной сборной Ирина Винер-Усманова отреагировала на ранее опубликованные рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), согласно которым международные спортивные федерации и организаторы мероприятий не должны приглашать и разрешать участие российских и белорусских спортсменов.

«Это полный железный занавес для спортсменов. Это ужасно, политика полностью овладела спортом. Самые порядочные, честные, трудолюбивые люди, которые являются символом человечества, попадают под политические игры наших партнёров и такой организации, как МОК. Это не должно касаться спортсменов, людей, которые к этому не причастны. Ринг за колючей проволокой — не может быть такого. Ситуация турбулентная. Может быть, всё войдёт в нормальное русло, возможно, что-то изменится. Президент МОК сам является олимпийским чемпионом, он всегда благосклонно относился к тому, чтобы политика не вмешивалась в спорт. Такое заявление МОК бьёт по имиджу организации. Политика не должна влиять на спорт, это слова Баха, но сейчас его слова попраны этим заявлением.

Вместе с тем мы понимаем, что это продиктовано соображениями безопасности для наших спортсменов. Их могут дискредитировать, с ними могут отказаться участвовать в соревнованиях. В этом отношении МОК поступил правильно, чтобы не было никаких инсинуаций во время международных турниров. Будем надеяться, что политика изменится к лучшему, что снова восторжествует девиз Пьера де Кубертена «Быстрее, выше, сильнее!» Мы понимаем озабоченность МОК, потому что спортсменов касается политическое противостояние», — цитирует Винер-Усманову «РИА Новости Спорт».