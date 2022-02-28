Тюмень лишили права проведения «Финала четырёх» мини-футбольной Лиги чемпионов
Поделиться
ФИФА официально лишила Тюмень права проведения «Финала четырёх» мини-футбольной Лиги чемпионов. Соревнования должны были пройти с 28 апреля по 1 мая 2022 года.
Напомним, накануне ФИФА вынесла решение, согласно которому сборная России может принимать участие в международных турнирах под названием «сборная РФС», а также без флага и гимна. Однако такое решение возмутило футбольную общественность, в связи с чем ФИФА может пересмотреть свою позицию.
Комментарии
- 28 февраля 2022
-
22:16
-
22:02
-
20:50
-
20:06
-
19:06
-
18:48
-
18:13
-
18:13
-
17:58
-
17:46
-
17:34
-
17:31
-
17:25
-
17:22
-
17:13
-
15:17
-
11:12
-
10:45
-
10:33
-
09:55
-
09:43
-
02:23
-
00:44
-
00:28
-
00:13
- 27 февраля 2022
-
23:53
-
23:07
-
18:59
-
13:45
-
11:32
-
11:20
-
04:56
-
03:15
- 26 февраля 2022
-
23:46
-
23:32
Партнерский контент