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Тюмень лишили права проведения «Финала четырёх» мини-футбольной Лиги чемпионов

Тюмень лишили права проведения «Финала четырёх» мини-футбольной Лиги чемпионов
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ФИФА официально лишила Тюмень права проведения «Финала четырёх» мини-футбольной Лиги чемпионов. Соревнования должны были пройти с 28 апреля по 1 мая 2022 года.

Напомним, накануне ФИФА вынесла решение, согласно которому сборная России может принимать участие в международных турнирах под названием «сборная РФС», а также без флага и гимна. Однако такое решение возмутило футбольную общественность, в связи с чем ФИФА может пересмотреть свою позицию.

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