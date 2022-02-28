Тюмень лишили права проведения «Финала четырёх» мини-футбольной Лиги чемпионов

ФИФА официально лишила Тюмень права проведения «Финала четырёх» мини-футбольной Лиги чемпионов. Соревнования должны были пройти с 28 апреля по 1 мая 2022 года.

Напомним, накануне ФИФА вынесла решение, согласно которому сборная России может принимать участие в международных турнирах под названием «сборная РФС», а также без флага и гимна. Однако такое решение возмутило футбольную общественность, в связи с чем ФИФА может пересмотреть свою позицию.