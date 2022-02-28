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Европейская федерация гандбола отстранила российские клубы от участия во всех турнирах

Европейская федерация гандбола отстранила российские клубы от участия во всех турнирах
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Европейская федерация гандбола (EHF) отстранила российские и белорусские сборные и клубы от участия в европейских турнирах на неопределённый срок из-за военного конфликта России и Украины, сообщает пресс-служба организации. По отношению к Беларуси спортивные санкции применяются, так как Минск предоставил свою территорию для размещения российской военной техники.

Решение было принято на внеочередном заседании исполкома EHF в понедельник, 28 февраля. Оно касается всех текущих соревнований на уровне клубов и сборных.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям и организаторам не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов. Спортсмены и команды из России и Беларуси могут участвовать только как нейтральные атлеты.

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