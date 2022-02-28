Белорусские спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе только за свой счёт

Министерство спорта и туризма Беларуси приняло решение о том, что белорусские спортсмены смогут выступать на соревнованиях в нейтральном статусе — не используя флаг и гимн страны — исключительно за свой счет.
Бюджетные средства на участие таких атлетов в турнирах выделяться не будут, сообщает by.tribuna.com.
Отметим, ранее ряд федераций запретил белорусским спортсменам участие в международных соревнованиях без нейтрального статуса. Позже Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям не допускать белорусских спортсменов к соревнованиям в принципе.
«Граждане России или Беларуси, будь то отдельные лица или команды, должны восприниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды. Не допускается использование национальных символов, цветов, флагов или гимнов», — говорилось в сообщении МОК.
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