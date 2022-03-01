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ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой

ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой
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Совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях, проводимых под эгидой организации.

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