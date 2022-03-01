Сергей Скорович покинул пост главного тренера сборной России по мини-футболу

Главный тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович не стал продлевать контракт и покинул свой пост.

Он стал наставником национальной команды в 2009 году, под его руководством сборная России становилась серебряным призёром ЧМ-2016, четырежды завоёвывала серебряные медали Евро (2012, 2014, 2016, 2022) и один раз – бронзовые (2018).

Напомним, на прошедшем чемпионате Европы российская сборная дошла до финала, где проиграла команде Португалии со счётом 2:4. Примсечательно, что по ходу матча россияне вели со счетом 2:0. Португалия выиграла турнир во второй раз подряд. Сборная России семь раз доходила до финала чемпионата Европы, но победила только один раз. Сам турнир проходил в Нидерландах.