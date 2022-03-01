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Во Всероссийской федерации волейбола отреагировали на отмену домашнего чемпионата мира

Во Всероссийской федерации волейбола отреагировали на отмену домашнего чемпионата мира
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Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко дал комментарий по поводу отмены проведения чемпионата мира по волейболу в России.

«Почти три года команда Оргкомитета вела подготовку к чемпионату мира, благодарю за самоотверженный труд всех сотрудников. К сожалению, Международная федерация волейбола отменила проведение Лиги наций и чемпионата мира в России», — приводит слова Шевченко официальный сайт федерации.

Чемпионат мира по волейболу 2022 года должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Соревнования планировалось провести в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Уфе, Екатеринбурге, Красноярске, Калининграде, Казани, Кемерово и Ярославле.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе с целью демилитаризовать Украину.

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