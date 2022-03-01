Россияне смогут участвовать в соревнованиях под эгидой Международной федерации плавания
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Российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях, проводимых под эгидой Международной федерации плавания.
Участие россиян возможно только в нейтральном статусе, сообщает РИА «Новости».
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