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Россияне смогут участвовать в соревнованиях под эгидой Международной федерации плавания

Россияне смогут участвовать в соревнованиях под эгидой Международной федерации плавания
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Российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях, проводимых под эгидой Международной федерации плавания.

Участие россиян возможно только в нейтральном статусе, сообщает РИА «Новости».

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