Матыцин: надо спокойно оценить рекомендации МОК и решения спортивных федераций

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что спортсмены страны пользуются уважением в большинстве международных федераций и что необходимо внимательно проанализировать рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о недопущении их до соревнований.
«Первое, что нам надо сделать, — получить основание, официальное решение международных федераций, пока у нас только есть рекомендации МОК для федераций ограничить участие россиян во всех соревнованиях.
Нужно определить юридический статус этих решений. Мы будем принимать совместное решение с федерациями и Олимпийским комитетом России о том, как мы будем защищать наших спортсменов, если это понадобится.
Нельзя принимать решение в эмоциональном состоянии. Надо спокойно оценить рекомендации МОК и решения спортивных федераций, проанализировать их и выстроить линию поведения, исходя из конкретных условий. Мы знаем, что не во всех федерациях относятся плохо (к нашим спортсменам. — Прим. «Чемпионат»). Даже в большинстве из них отношение к нашим спортсменам и тренерам более чем уважительное. Надеюсь, что все заинтересованы в том, чтобы этот период продолжался недолго и российские спортсмены вернулись в полноценном статусе в международную спортивную семью.
Будем делать всё, чтобы практика международного участия не была сведена к нулю и наши атлеты получили возможность соревновательной деятельности в проектах, которые мы в ближайшее время готовы будем предложить. Наши спортсмены не раз доказывали, что готовы к любым вызовам и преодолению любых сложностей», — сказал Матыцин в эфире «Матч ТВ».
Ранее исполком МОК призвал федерации не приглашать для участия в соревнованиях представителей России и Беларуси из-за ситуации на Украине.
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