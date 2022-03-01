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Всемирная федерация бадминтона отстранила Россию от международных соревнований

Всемирная федерация бадминтона отстранила Россию от международных соревнований
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Всемирная федерация бадминтона (BWF) объявила об отстранении от соревнований российских и белорусских спортсменов из-за событий на Украине.

Данное решение вступает в силу с 8 марта. Спортсмены и судьи из этих двух стран теперь не имеют права участвовать в мероприятиях под эгидой BWF до дальнейшего уведомления. BWF также отменила все запланированные в России и Беларуси турниры.

Российские спортсмены, уже прибывшие на турниры по парабадминтону в Испании, смогут выступить в качестве нейтральных спортсменов — без гимна и флага России, сообщает официальный сайт BWF.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации российских войск на Украине, целью которой назвал защиту местного населения от «геноцида». Он подчеркнул, что Москва не намерена оккупировать украинские территории и добивается только её «демилитаризации и денацификации».

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