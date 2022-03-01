Российский бизнесмен Алишер Усманов приостановил исполнение обязанностей главы Международной федерации фехтования (FIE). Соответствующее заявление появилось на официальном сайте организации. Усманов занимает данный пост с 2008 года.
«28 февраля 2022 года я стал объектом ограничительных мер, применённых Европейским союзом. Я считаю это решение несправедливым: причины, используемые для оправдания санкций, представляют набор ложных и клеветнических утверждений, наносящих ущерб моей чести, достоинству и деловой репутации. Я буду использовать все законные средства для защиты своей чести и репутации.
Настоящим я приостанавливаю исполнение своих обязанностей на посту президента Международной федерации фехтования (FIE) до тех пор, пока справедливость не будет восстановлена», — говорится в заявлении.
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