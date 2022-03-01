Чернышенко: страна придерживается принципа «спорт вне политики», но нас туда втягивают

Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия придерживается принципа «спорт вне политики», но её туда постоянно втягивают.

«Спортивная отрасль столкнулась с новыми вызовами. Наша страна придерживается принципа «спорт вне политики», но нас туда постоянно втягивают, поскольку понимают, какое значение для наших граждан имеет спорт. Летние Олимпийские игры в Токио и недавние зимние Игры в Пекине показывают, что ограничения не сломили наших атлетов.

Мы видим, что в последнее время международные федерации меняют места проведения состязаний. Мы будем рассматривать вопросы организации дополнительных соревнований в рамках Содружества Независимых Государств, БРИКС, ШОС, чтобы дать спортсменам возможность участвовать в международных турнирах», — сказал Чернышенко в эфире «Матч ТВ».

Олимпийские игры в Пекине прошли с 4 по 20 февраля 2022 года. Национальная команда завоевала 32 награды — 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых — и заняла девятое место в медальном зачёте.