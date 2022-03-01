Сборная России отказалась от участия в молодёжном чемпионате Европы по борьбе

Президент Федерации спортивной борьбы (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что национальная команда отказалась от участия в молодёжном чемпионате Европы U23. Соревнования состоятся в Пловдиве (Болгария) с 7 по 13 марта.
«Первенство Европы U23 стартует уже в понедельник, но, к сожалению, оно пройдёт без нас. В выступлении нас никто не ограничивал, тем не менее, учитывая многие факторы, мы приняли такое решение», — приводит слова Мамиашвили пресс-служба ФСБР.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. Вследствие этого Россия досрочно завершила выступление в Кубке мира по лыжным гонкам и не выступит на чемпионате мира по фигурному катанию.
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