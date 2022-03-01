В МОК заявили, что их рекомендации не направлены против российских спортсменов
Поделиться
Международный олимпийский комитет (МОК) пояснил данную накануне международным федерациям рекомендацию не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.
«Рекомендация МОК не направлена против российских спортсменов, российских спортивных чиновников или российских спортивных организаций, которые не причастны к нарушению олимпийского перемирия российским правительством.
Рекомендация МОК была сделана для обеспечения справедливости и честности спортивных соревнований и безопасности всех участников. Предлагаемые санкции касаются исключительно российского правительства, с запретом любых национальных российских символов», — приводит сообщение МОК ТАСС.
Комментарии
- 1 марта 2022
-
20:55
-
20:35
-
18:25
-
18:25
-
17:39
-
17:30
-
17:01
-
16:39
-
16:25
-
15:16
-
13:59
-
12:36
-
11:58
-
11:34
-
11:10
-
11:06
-
10:30
-
10:18
- 28 февраля 2022
-
23:45
-
22:56
-
22:30
-
22:16
-
22:02
-
20:50
-
20:06
-
19:06
-
18:48
-
18:13
-
18:13
-
17:58
-
17:46
-
17:34
-
17:31
-
17:25
-
17:22
Партнерский контент