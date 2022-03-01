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В МОК заявили, что их рекомендации не направлены против российских спортсменов

В МОК заявили, что их рекомендации не направлены против российских спортсменов
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Международный олимпийский комитет (МОК) пояснил данную накануне международным федерациям рекомендацию не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

«Рекомендация МОК не направлена против российских спортсменов, российских спортивных чиновников или российских спортивных организаций, которые не причастны к нарушению олимпийского перемирия российским правительством.

Рекомендация МОК была сделана для обеспечения справедливости и честности спортивных соревнований и безопасности всех участников. Предлагаемые санкции касаются исключительно российского правительства, с запретом любых национальных российских символов», — приводит сообщение МОК ТАСС.

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