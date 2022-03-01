ФГР: именно спорт должен показывать политикам пример гуманизма и взаимодействия стран

Федерация гандбола России выразила разочарование решением исполкома Европейской гандбольной федерации (ЕГФ) об исключении российских и белорусских сборных и клубов из всех турниров под своей эгидой.

«ФГР считает, что в сложные времена именно спорт должен показывать политикам и простым людям пример гуманизма, взаимодействия стран, приверженности олимпийским принципам. Поэтому путь, который избрали международные федерации, загоняя целые нации в изоляцию и лишая болельщиков этих стран положительных эмоций, особенно важных сейчас, и источника вдохновения для строительства мирного и счастливого общества, является контрпродуктивным.

Учитывая непростые обстоятельства и беспокойство ЕГФ за безопасность участников соревнований, Федерация гандбола России была готова идти на любые условия, включая переносы и игры на нейтральных площадках, однако эта позиция не нашла понимания у ЕГФ.

ФГР считает, что от этого решения страдают в первую очередь болельщики, тренеры, гандболисты и сам спорт, призванный объединять людей даже в тяжёлые времена. На наш взгляд, отстранение нарушает базовые спортивные принципы, но мы вынуждены подчиниться этому решению.

Юристы ФГР в настоящее время изучают ситуацию с точки зрения правомерности принятия решения ЕГФ и возможности обращения в соответствующие международные судебные инстанции.

Мы надеемся на скорейшую нормализацию ситуации, которая позволит рассмотреть возвращение российских команд в международные соревнования», — приводит заявление ФГР пресс-служба организации.