Гандбольный союз Сербии отменил товарищеские матчи с россиянами

Гандбольный союз Сербии (ГСС) уведомил Федерацию гандбола России (ФГР) об отмене товарищеских матчей мужских сборных, запланированных на 18 и 19 марта 2022 года.
В письме отмечается, что решение принято в связи с вердиктом исполкома Европейской федерации гандбола, отстранившего российские команды от всех турниров под эгидой ЕГФ.
«В очередной раз наш спорт страдает из-за решений, которые мы вынуждены принимать. Гандбольный союз Сербии находился в такой же ситуации в течение многих лет, и мы полностью вам сочувствуем. Надеюсь, скоро мы сможем запланировать новые товарищеские матчи», – приводит слова президента ГСС Милены Делич пресс-служба ФГР.
Таким образом, российские гандболисты проведут на базе в подмосковном Новогорске весь сбор – с 14 по 20 марта.
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