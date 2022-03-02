Грищук: поддерживал и буду поддерживать Россию в 99% случаях конфликтов. Но не в этот раз

Российский гроссмейстер Александр Грищук поделился мнением о военной спецоперации России на Украине.
«Мне очень больно от того, что сейчас происходит. Я поддерживал и буду поддерживать Россию в 99% случаях международных конфликтов, но в этот раз не могу этого сделать. То, что мы сейчас творим, очень неправильно — как с моральной точки зрения, так и с практической.
Россия неоднократно терпела крах, но всегда воскресала. Происходило это тогда, когда мы знали, что на нашей стороне правда, справедливость, с нами бог… Сейчас я теряю это чувство с каждым днём, с каждой новой жертвой, с каждой новой упавшей бомбой на гражданский объект. Повторюсь, мне очень больно. Надеюсь, что это прекратится», — цитируют Грищука «Новости шахмат», ссылаясь на его слова, сказанные после партии с Дмитрием Андрейкиным.
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