Замминистра спорта РФ заявил о подготовке плана по оспариванию отстранений россиян

Министерство спорта Российской Федерации во взаимодействии с Олимпийским комитетом России (ОКР) готовит план по оспариванию решений международных спортивных федераций по отмене соревнований, где участие должны были принять российские спортсмены. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт», ссылаясь на слова заместителя Министерства спорта Андрея Фёдорова.

«Министерством за последние несколько дней организована тесная работа с Олимпийским комитетом России во взаимодействии с ключевыми спортивными федерациями, в том числе с целью подготовки плана по оспариванию противоправных решений, которые принимают международные спортивные федерации в отношении наших спортсменов и наших команд», — рассказал Андрей Фёдоров.