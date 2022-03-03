Ведущие шахматисты России написали обращение к президенту РФ

Ведущие шахматисты России выступили с официальным обращением к президенту РФ Владимиру Путину.

«Обращение к Президенту Российской Федерации от российских шахматистов.

Мы выступаем против военных действий на территории Украины и призываем к скорейшему прекращению огня и мирному решению конфликта путём диалога и дипломатических переговоров. Нам невыносимо больно видеть ту катастрофу, которая происходит в эти дни с нашими народами.

Мы всегда выступали за Россию в личных и, с особой гордостью, в командных соревнованиях. Мы уверены, что шахматы, как и спорт в целом, должны объединять людей. Самые сложные и престижные международные турниры проводились в нашей стране на высочайшем уровне даже в разгар пандемии.

Шахматы учат ответственности за свои действия; каждый шаг имеет значение, а ошибка может привести к фатальной точке невозврата. И если всегда это касалось спорта, то сейчас на кону стоят жизни людей, базовые права и свободы, человеческое достоинство, настоящее и будущее наших стран.

В эти трагические дни мы думаем о всех людях, оказавшихся в центре этого страшного конфликта. Мы разделяем боль с нашими украинскими коллегами и призываем к миру.

Сборная Украины по шахматам — действующий чемпион Европы, одна из лучших команд мира наряду с нашей. Мы сыграли десятки матчей и сотни партий. Мы всегда ставили спортивную борьбу выше политики — и украинцы отвечали нам взаимностью. Мы просим вас сохранить командам, игрокам и простым людям из обеих стран оставить шанс на взаимное уважение.

Мы за мир. Остановите войну!» — говорится в заявлении.

Подписи под обращением поставили:

Ян Непомнящий, гроссмейстер, заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион России, чемпион Европы, вице-чемпион мира, двукратный чемпион мира, чемпион Европы в составе сборной России, победитель онлайн-олимпиады ФИДЕ в составе сборной России

Александра Костенюк, гроссмейстер, заслуженный мастер спорта России, 12-я чемпионка мира, чемпионка России, обладательница Кубка мира, трехкратная олимпийская чемпионка в составе сборной России, двукратная чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы в составе сборной России

Даниил Дубов, гроссмейстер, чемпион мира по быстрым шахматам, чемпион Европы в составе сборной России и победитель двух онлайн-олимпиад в составе сборной России

Петр Свидлер, гроссмейстер, заслуженный мастер спорта России, восьмикратный чемпион России, обладатель Кубка мира, пятикратный победитель Всемирных шахматных олимпиад составе сборной России, двукратный победитель командного чемпионата мира в составе сборной России, трёхкратный победитель командного чемпионата Европы в составе сборной России

Андрей Есипенко, гроссмейстер, победитель двух онлайн-олимпиад в составе сборной России

Максим Матлаков, гроссмейстер, чемпион Европы, чемпион Европы в составе сборной России

Кирилл Алексеенко, гроссмейстер, участник турнира претендентов, чемпион Европы в составе сборной России

Александр Мотылев, гроссмейстер, чемпион России, чемпион Европы, тренер мужской сборной России

Евгений Наер, гроссмейстер, чемпион Европы, тренер женской сборной России

Павел Трегубов, гроссмейстер, чемпион Европы

Александр Халифман, гроссмейстер, чемпион мира ФИДЕ, двукратный олимпийский чемпион в составе сборной России

Полина Шувалова, международный мастер, чемпионка мира по шахматам среди юниорок, чемпионка России по рапиду, чемпионка мира и Европы в составе сборной России, победительница двух онлайн-олимпиад в составе сборной России

Игорь Лысый, гроссмейстер, чемпион России

Дмитрий Кряквин, гроссмейстер, журналист

Владимир Барский, международный мастер, журналист

Марк Глуховский, кандидат в мастера, организатор

Максим Ноткин, международный мастер, журналист

Максим Чигаев, гроссмейстер

Анастасия Чигаева, мастер ФИДЕ

Ольга Баделько, гроссмейстер

Павел Понкратов, гроссмейстер

Александр Шиманов, гроссмейстер

Даниил Юффа, гроссмейстер

Константин Месропов, международный мастер

Светлана Ершова, женский международный мастер

Евгений Егоров, международный мастер

Анна Волкова, организатор

Этери Кублашвили, женский мастер ФИДЕ

Яна Сидорчук, организатор

Анна Буртасова, женский гроссмейстер

Денис Григорьев, журналист

Илья Городецкий, кандидат в мастера, комментатор

Олег Перваков, гроссмейстер, многократный чемпион мира по шахматной композиции, журналист