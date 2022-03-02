ФИДЕ перенесла командный чемпионат мира по шахматам

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила о переносе командного чемпионата мира. Соревнования должны были состояться в апреле 2022 года в Иерусалиме.



«На данный момент из-за продолжающихся трагических событий, связанных с военной спецоперацией России на территории Украины (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), участие сборной Украины не может быть обеспечено, а российская команда не может быть допущена к участию в соревнованиях.

Кроме того, ряд других команд не подтвердили своё участие. ФИДЕ призывает к немедленному прекращению боевых действий», – говорится в официальном пресс-релизе ФИДЕ.



Теперь командный чемпионат мира по шахматам планируется в ноябре 2022 года. Право на проведение турнира сохраняется за Израильской шахматной федерацией.