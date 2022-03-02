Объединённый мир борьбы отстранил Россию от участия в международных соревнованиях

Бюро Объединённого мира борьбы (UWW) отстранило российских спортсменов от участия в международных соревнованиях и отменило турниры в России в 2022 году из-за военной спецоперации на Украине.
«Бюро решило, что никакие борцы или официальные лица, принадлежащие к федерациям UWW в России и Беларуси, не должны быть приглашены или допущены к участию в международных соревнованиях в календаре UWW. Изменения вступают в силу немедленно. Бюро также одобрило отмену международных турниров, запланированных в России или Беларуси в этом году, в соответствии со срочной рекомендацией МОК», — говорится в заявлении UWW, опубликованном на сайте организации.
Ранее сборная России по спортивной борьбе отказалась от участия в молодёжном чемпионате Европы U23. Соревнования состоятся в Пловдиве (Болгария) с 7 по 13 марта.
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