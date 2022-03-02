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Организаторы Norway Chess запретили российским шахматистам участвовать в соревнованиях

Организаторы Norway Chess запретили российским шахматистам участвовать в соревнованиях
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Организаторы ежегодного международного супертурнира Norway Chess, который пройдёт в Ставангере с 30 мая по 10 июня, сообщили, что не допустят российских шахматистов до соревнований.

«В связи с ситуацией, в которой оказалась Украина из-за действий российского правительства, Norway Chess решила поддержать санкции, введённые мировым сообществом в отношении России», — говорится в заявлении.

Ранее Международная федерация шахмат (ФИДЕ) лишила шахматистов России и Беларуси права выступать на турнирах под национальными флагами своих стран. Однако игроки могут находиться за шахматной доской под флагом ФШР/БШФ или ФИДЕ. Также Россию лишили права проведения шахматной Олимпиады, запланированной на 26 июля — 8 августа 2022 года.

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