Международная федерация дзюдо разрешила россиянам соревноваться, чтобы способствовать миру

Международная федерация дзюдо (IJF) отменила все международные соревнования на территории России, но разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах под флагом IJF.

Своё решение Международная федерация дзюдо объяснила тем, что спортсмены, участвуя в международных соревнованиях, способствуют миру и международной солидарности.

«Поскольку спортивные мероприятия и сам спорт способствуют миру и солидарности во всём мире, мы считаем, что те спортсмены, которые участвуют в международных спортивных мероприятиях, способствуют миру и международной солидарности.

Исходя из этого, глобальное решение о санкциях против всех российских спортсменов, независимо от различных мнений, высказанных многими, не считается оправданным.

Любое радикальное решение воспрепятствовать участию спортсменов в спортивных соревнованиях только продолжило бы эскалацию насилия и воспитало бы чувство несправедливости по отношению к тем спортсменам, которые не участвовали ни в одном решении относительно конфликта. Мы не можем осуждать спортсменов за то, что происходит.

Поэтому в соответствии с Олимпийской хартией и её основополагающими принципами, как это делал IJF в прошлом во время других сложных конфликтов между отдельными государствами и народами, мы предоставим российским спортсменам возможность участвовать в соревнованиях IJF только под флагом, логотипом и гимном IJF», — говорится в заявлении Международной федерации дзюдо.