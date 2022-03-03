Александр Грищук потерпел второе поражение на этапе Гран-при ФИДЕ в Белграде

В Белграде состоялись партии второго игрового дня второго этапа серии Гран-при ФИДЕ. 16 участников поделены на четыре группы. Никто из россиян не сумел одержать победу.
В группе А американец Сэм Шенкленд обыграл россиянина Александра Грищука. Партия между французом Этьеном Бакро и россиянином Дмитрием Андрейкиным завершилась вничью.
В группе В голландец Аниш Гири победил россиянина Никиту Витюгова. Иранец Амин Табатабаи и Пентала Харикришна из Индии не смогли выявить сильнейшего.
В группе С индиец Видит Сантош победил россиянина Владимира Федосеева, испанец Алексей Широв сыграл вничью с венгром Рихардом Раппортом.
В группе D обе партии завершились вничью. Так сыграли француз Максим Вашье-Лаграв и Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана, россиянин Александр Предке и китаец Юй Янъи.
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