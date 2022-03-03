Александр Грищук потерпел второе поражение на этапе Гран-при ФИДЕ в Белграде

В Белграде состоялись партии второго игрового дня второго этапа серии Гран-при ФИДЕ. 16 участников поделены на четыре группы. Никто из россиян не сумел одержать победу.

В группе А американец Сэм Шенкленд обыграл россиянина Александра Грищука. Партия между французом Этьеном Бакро и россиянином Дмитрием Андрейкиным завершилась вничью.



В группе В голландец Аниш Гири победил россиянина Никиту Витюгова. Иранец Амин Табатабаи и Пентала Харикришна из Индии не смогли выявить сильнейшего.

В группе С индиец Видит Сантош победил россиянина Владимира Федосеева, испанец Алексей Широв сыграл вничью с венгром Рихардом Раппортом.



В группе D обе партии завершились вничью. Так сыграли француз Максим Вашье-Лаграв и Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана, россиянин Александр Предке и китаец Юй Янъи.